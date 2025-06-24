Директор «Тайгана» готовится к операции на трахее после нападения льва

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков находится в стабильно тяжелом состоянии после нападения льва. У пострадавшего повреждена трахея, врачи планируют провести пластическую операцию, сообщает «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина третий день находится рядом с пострадавшим в симферопольской больнице. Она отказывается давать интервью о том, как спасла директора от хищника.

«Я увидела, что Олег Алексеевич жив, но физически поднять его и посадить в машину я бы одна точно не смогла, а действовать надо было быстро»,— заявила госпожа Алексагина.

По словам пресс-секретаря, отогнать хищника удалось только с третьей попытки. Донести пострадавшего до автомобиля помог неизвестный молодой человек, спрыгнувший с моста.

Причиной агрессии льва стал громкий звук закрывающейся двери вольера. Хищник резко отреагировал на шум и напал на директора.

Инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. По информации следователей, лев напал на Олега Зубкова прямо в вольере.

СКР проводит проверку по статьям 238 и 143 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил охраны труда.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что не следует преждевременно утверждать причастность к нападению на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова тех же животных, которые ранее растерзали сотрудницу учреждения. Он также отметил, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность за усыпление животных в такой ситуации.

Парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма считается крупнейшим в Европе по числу хищников: здесь содержатся около 60 львов и более 50 тигров.

Анна Гречко