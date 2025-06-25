Газета «Коммерсантъ» 25.06.2025, 01:35 Крупнейшие производители мебели в России в 2024 году* Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка (млрд руб.) Прибыль (млрд руб.) ООО «Аскона-Век» 16,88 –0,01 ООО БЗТО 11,07 1,56 ООО «Литвуд» 11,02 0,66 ООО «Мебельная фабрика Мария» 10,71 –0,22 ООО «Бюрократ» 10,49 3,00 ООО «Орма групп» 9,96 0,24 ООО «Живые диваны» 9,46 0,25 ООО «Король диванов» 8,78 0,10 ООО «Люссонелла» 8,12 0,60 АО «ОЗ Микрон» 7,21 1,27 Открыть в новом окне *По объему выручки. Источник: Rusprofile.