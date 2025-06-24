В ходе рейда по пресечению незаконной миграции в Реже задержали 30 мигрантов

В городе Реж (Свердловская область) прошла совместная операция правоохранительных органов и представителей общественного движения «Русская община», направленная на выявление и пресечение незаконной миграции. Об этом сообщили в Telegram-канале екатеринбургской «Русской общины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным общественников, мероприятие проводилось на территории комплекса «Гефест», которое занимается утилизацией боеприпасов. В ходе рейда было задержано около 30 человек.

«Все они были доставлены в 7-й отдел полиции для дальнейшей проверки документов и установления законности их пребывания на территории Российской Федерации»,— сообщили в Telegram-канале общественников. По итогам проверок в отношении четырех задержанных принято решение о подготовке к депортации.

Ранее полиция Екатеринбурга совместно с администрацией Академического района и представители общественного движения «Русская община» провела профилактический рейд в районе. В ходе мероприятия составлено 26 административных протоколов в отношении мигрантов.

Полина Щуцкая