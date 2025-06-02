В Академическом районе Екатеринбурга составили 26 протоколов на мигрантов

Полиция Екатеринбурга совместно с администрацией Академического района и представители общественного движения «Русская община» провела профилактический рейд в районе. В ходе мероприятия составлено 26 административных протоколов в отношении мигрантов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее представители движения «Русская община» сообщали, что в ходе профилактического рейда было задержано более 60 человек. «Около 20 человек отпустили на месте, остальные задержаны, и доставлены в отдел полиции, для детальной проверки, на предмет нарушения законодательства РФ»,— отметили активисты в Telegram-канале.

По данным активистов, профилактический рейд был организован из-за жалоб местных жителей, школьников и их родителей. Они сообщили, что трудовые мигранты играют на стадионе школы №23 и мешают детям.

«Административные протоколы составлены в отношении иностранных граждан за различные нарушения миграционного законодательства»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, что в регионах Уральского федерального округа (УрФО) возрос уровень тревожности населения в связи с проблемами в сфере миграции. Главы регионов заявили о планах усилить работу над адаптацией иностранцев, отслеживать местонахождение приезжих и расширить перечень видов деятельности, в которых запрещено работать мигрантам.

Полина Щуцкая