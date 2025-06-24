Киллера из банды «Северские» приговорили к 24 годам колонии

Московский областной суд признал вынес приговор члену банды «Северские» киллеру Андрею Воронину. Его признали виновным в участии в банде и совершенных ею нападениях, убийстве двух и более лиц и покушении на убийство, а также в незаконном хранение огнестрельного оружия. Осужденному назначили 24 года строгого режима и 20 месяцев ограничения свободы, сообщила подмосковная прокуратура.

Андрей Воронин в период с 2006 по 2019 год убил пять человек в Подмосковье и Костромской области, а также покушался на убийство двух жителей Московской области. Его целями были коммерсанты, которые отказывались платить деньги банде, а также лидер другой банды Виктор Лазовский и его знакомая. Также он незаконно приобретал и хранил оружие и взрывчатку, помогал скрывать следы преступлений и активно участвовал в делах «Северских».

В прениях гособвинение обратило внимание на циничность и жестокость совершенных киллером преступлений, его опасности для общества, а также осознанности и длительности его участия в банде.

ОПГ «Северские» появилась в Сергиевом Посаде в 1997 году. В банду входило около 20 человек, на их счету порядка 30 убийств и покушений, а также других тяжких преступлений. В настоящее время к длительным срокам заключения уже приговорены семь «северских», в том числе брат Андрея Воронина — Алексей. В 2023 году Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Андрея Воронина и другого участника банды Михаила Панкова.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Северский" настрелял на долгий срок».

Никита Черненко