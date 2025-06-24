Госдума приняла закон об основаниях для аннулирования водительских прав

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому ГИБДД может аннулировать уже выданные водительские права. Согласно документу, права могут аннулировать при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения) во время медосмотра или диспансеризации.

Проект поправок в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» был подготовлен в рамках президентского поручения еще в 2022 году. В первом чтении инициативу приняли в октябре 2022 года, с того момента проект был оставлен без движения. Но в мае 2025 года поправки обсуждались на заседании думского комитета по транспорту.

Документ вводит новую процедуру:

если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, гражданин будет направлен на внеочередное обследование;

если болезнь подтверждается, данные заносятся в базу данных Минздрава, сведения автоматически передаются в ГИБДД, права аннулируются;

неявка на назначенную врачом внеочередную проверку также приведет к аннулированию удостоверения;

если водитель снова сядет за руль, он будет привлечен по ст. 12.7 КоАП за управление авто без прав (штраф — 5–15 тыс. руб., машина отправится на штрафстоянку).

Кроме того, согласно документу, водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, куда будут передавать данные обо всех проверках граждан. ГИБДД через эту базу будет самостоятельно проверять, годен ли водитель к управлению транспортным средством или нет. Таким образом, с граждан снимут обязанность предъявлять справку при получении прав.

Подробнее — в материале «Ъ» «ГИБДД позаботится о здоровье водителей».

Полина Мотызлевская