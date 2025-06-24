NYT: слова Трампа о перемирии Ирана и Израиля стали сюрпризом для Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном после того, как провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и иранскими властями при посредничестве Катара. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам источника издания, в организации переговоров участвовал непосредственно эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. При этом из публикации следует, что о диалоге было известно только ограниченному кругу лиц.

«Заявление (о перемирии.— "Ъ")... застало врасплох даже некоторых высокопоставленных сотрудников администрации»,— пишет NYT.

Спустя несколько часов после своего заявления Дональд Трамп обвинил Израиль и Иран в нарушении режима прекращения огня. Он в грубой форме высказал мнение, что участники конфликта не понимают, что делают.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 12-й — онлайн-трансляция «Ъ».