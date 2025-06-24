Суд 25 июня рассмотрит апелляцию на арест редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Свердловский областной суд 25 июня в 11.00 рассмотрит апелляцию на арест руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки в 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обыски в свердловской редакции Ura.ru прошли 5 июня. По словам источника «Ъ-Урал», на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости. Тогда на допрос был доставлен Денис Аллаяров и еще двое корреспондентов, освещающих криминальную тему в издании. После допроса все трое были отпущены в статусе свидетелей.

Однако впоследствии, спустя несколько часов, Денис Аллаяров был задержан во второй раз, его арестовали и предъявили обвинение по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Источник «Ъ-Урал» сообщал, что о покупке ежедневных сводок знал глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин. Якобы именно по его поручению Денис Аллаяров их покупал и отдавал по 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, деньги проходили, как премия свердловскому редактору.

Андрей Карпов был отправлен под домашний арест по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Его адвокаты также подали апелляцию о смягчении меры пресечения.

Мария Шараева