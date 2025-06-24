В Иране задержаны шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали шесть человек, подозреваемых в работе на израильскую разведывательную службу «Моссад». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на отчет КСИР.

Задержания произошли в городах Разан, Нахаванд и Хамадан. По данным Tasnim, задержанных, в частности, подозревают в провоцировании общественных беспорядков и «очернении» Исламской Республики.

Свою деятельность, согласно отчету иранского полковника Али Акбара Каримпура, подозреваемые выполняли в интернете, при этом находясь на связи с израильскими агентами спецслужб. Власти Ирана призывают граждан сообщать о любых подозрительных инцидентах в силовые ведомства.

19 июня Tasnim сообщало об аресте еще 24 человек за шпионаж в пользу Израиля. Арестованные шпионили как в реальной жизни, так и в интернете.

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