Tasnim: Иран арестовал 24 человека за шпионаж в пользу Израиля

Иранская полиция арестовала 24 человека за шпионаж в пользу Израиля и попытки «очернить имидж страны». Об этом пишет AFP со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Арестованные шпионили в пользу Израиля как в реальной жизни, так и в интернете, уточнил командующий полицией западного Тегерана Киумарс Азизи.

16 июня иранское агентство Mizan сообщало о казни предполагаемого шпиона израильской разведки «Моссад». Согласно публикации, Исмаила Фекри задержали прошлой зимой по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он контактировал с двумя представителями спецслужбы Израиля и за вознаграждение передавал им «чувствительную информацию».

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