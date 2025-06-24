Демонтаж центра крови в центре Нижнего Новгорода начнется 1 июля

В Нижнем Новгороде 1 июля начнется демонтаж комплекса зданий бывшего центра крови на улице Варварская. Как писал «Ъ-Приволжье», здания сносят ради строительства отеля, которое планирует возвести ООО «Телеграф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие вывозят мебель из областного центра крови перед его сносом

Фото: Александра Викулова Рабочие вывозят мебель из областного центра крови перед его сносом

Фото: Александра Викулова

По данным областного правительства, демонтаж здания будет проходить преимущественно вручную с применением малой механизации. Также инвестор должен будет провести перекладку изношенных тепло- и электросетей в районе строительства.

В связи с этим с утра 1 июля до вечера 31 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Алексеевской на участке ее пересечения с улицей Пискунова. С 1 по 30 августа будет закрыто движение в районе дома №4 по улице Алексеевской. Работы по демонтажу будут синхронизированы с плановой перекладкой трамвайных путей, которая ведется на улицах Пискунова и Алексеевской.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле текущего года нижегородское министерство градостроительной деятельности утвердило планировку территории под строительство гостиничного комплекса «Телеграф». Ради строительства этого отеля снесли новый книжный магазин «Книжный Новгород». Также власти переселили из здания на Варварской областной центр крови. Оборудование и сотрудников переселили в комплекс зданий на улице Родионова.

Андрей Репин