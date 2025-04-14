Утверждена планировка территории под отель «Телеграф» в центре Нижнего Новгорода

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило планировку территории под строительство гостиничного комплекса «Телеграф» в районе улицы Пискунова и площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Приказ об утверждении планировки территорий опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин "Книжный Новгород", который снесли ради строительства отеля с видом на нижегородский кремль

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Магазин "Книжный Новгород", который снесли ради строительства отеля с видом на нижегородский кремль

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Гостиничный комплекс будет состоять из двух зданий. Одно из них будет выходить на улицу Пискунова между домами 16 и 18а. Это будет гостиница 5-7 этажей с подземной стоянкой на 100 номеров. Общая поэтажная площадь здания составит 10,5 тыс. кв. м.

Второе здание разместится на площади Минина и Пожарского на месте уже снесенного магазина «Книжный Новгород» и предназначенного к сносу здания бывшего областного центре крови. Вместо них на площади появится отель на 120 номеров с общей поэтажной площадью 11,8 тыс. кв. м.

Гостиницу на площади Минина и Пожарского планируется построить до 2028 года, на улице Пискунова — до 2030 года.

Андрей Репин