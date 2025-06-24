Домодедово с июля повысит часть тарифов для российских авиакомпаний

Домодедово с 1 июля повысит часть сборов и тарифов для российских авиакомпаний в среднем на 7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

Сборы за обеспечение транспортной безопасности вырастут на 7,3%, с 410 руб. до 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Плату за обслуживание пассажиров на внутренних линиях поднимут на 6,8%, до 470 руб. на одного пассажира, на международных — на 7,1%, до 525 руб.

В июне Домодедово по иску Генпрокуратуры был обращен арбитражем в доход государства. Поводом для этого послужили иностранные гражданства бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По версии следствия, они в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия, оцениваемого в 1 трлн руб. Минтранс говорил, что изменения в схеме управления Домодедово не скажутся на работе аэропорта.

Подробности — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».