Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В станице Егорлыкской после ДТП в больнице скончалась местная жительница

Утром 24 июня в станице Егорлыкская на перекрестке ул. Ворошилова и Тургенева 51-летний водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 44-летнего пешехода, пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

В момент ДТП местная жительница переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, спасти ее не удалось.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все