В станице Егорлыкской после ДТП в больнице скончалась местная жительница

Утром 24 июня в станице Егорлыкская на перекрестке ул. Ворошилова и Тургенева 51-летний водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 44-летнего пешехода, пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

В момент ДТП местная жительница переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, спасти ее не удалось.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн