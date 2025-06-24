СКР установил личности руководивших вывозом курян командиров ВСУ

Следственный комитет России заподозрил двух командиров украинской армии в причастности к вывозу мирных жителей Курской области. Ими оказались военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев и пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский. Им вменяют в вину совершение теракта и захват заложников.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что под командованием подозреваемых бойцы ВСУ в Судже захватили в заложники местных жителей. Затем их вывезли за пределы России и до мая 2025 года удерживали в Сумской области Украины.

Военные следователи допрашивают пострадавших курян и устанавливают обстоятельства их вывоза из РФ. Также назначены судебные экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

25 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении Украиной 20 жителей Курской области. Это произошло в ходе крупнейшего обмена военнопленными за время спецоперации. По ее словам, в заключении остается еще 34 курянина.

Никита Черненко