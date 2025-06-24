Песков: глава МИД Ирана передал Путину «посылы» от иранского руководства

Информация агентства Reuters о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал через главу МИД Аббаса Аракчи письмо президенту РФ Владимиру Путину, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но, по сути, вот это сообщение Reuters, оно не соответствует действительности»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос «Ъ».

Переговоры Аббаса Аракчи и Владимира Путина состоялись 23 июня в Кремле. По данным источников Reuters, иранский министр должен был передать российскому президенту послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой об усилении поддержки в противостоянии с Израилем и США. О какой именно поддержке шла речь, агентство не уточняло. Дмитрий Песков говорил, что готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона.

Лусине Баласян