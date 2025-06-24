Баскетбольный «Зенит» возглавит экс-тренер «Локомотива-Кубани» Секулич

Словенец Александер Секулич назначен на пост главного тренера петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с Секуличем рассчитано на год, также предусмотрена возможность продления. Ранее словенский специалист тренировал краснодарский «Локомотив-Кубань». Под его руководством клуб стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. Также с 2020 года Секулич возглавляет сборную Словении. На Олимпийских играх 2021 года в Токио национальная команда заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу австралийцам.

На посту главного тренера «Зенита» Секулич сменил испанца Хавьера Паскуаля, который привел команду к чемпионству в 2022 году. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ петербуржцы впервые выиграли регулярный чемпионат. «Зенит» дошел до финала play-off, где уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4 в серии до четырех побед.

Таисия Орлова