Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой планируют запустить беспилотный трамвай

На маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма собираются запустить беспилотный трамвай, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе заседания городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня мы всерьез обсуждаем, разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это уже не фантазии, это реальность»,— отметил мэр.

Напомним, возможность организации беспилотного движения на трамвайном маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой рассматривает группа «Мовиста»: для эксперимента выбрана именно эта линия, так как почти вся ее ветка выделена и не пересекается с другими видами транспорта. Екатеринбург может стать третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где будут тестировать беспилотные трамваи.

Ирина Пичурина