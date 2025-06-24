Мэр Орлов анонсировал кадровые изменения «на уровне районов» из-за уборки улиц

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал кадровые изменения «на уровне районов» города из-за уборки улиц. Как заявил мэр на заседании городской думы, процесс уборки требует донастройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уже ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш город Грязьбургом – работают пылесосы, улицы моют, мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе. Но, к сожалению, конец зимы, начало весны, показали серьезные упущения в работе – непростые, но кадровые решения были приняты. И будут приниматься дальше — на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу»,— заявил господин Орлов. Он добавил, что кадровые изменения должны привести к повышению качества содержания улиц города.

Мэр также отметил, что сейчас ответственные службы стали жестче спрашивать с глав районов.

«Понятно, что погода вносит свои коррективы, но у нас есть все, чтобы содержать город по столичным стандартам. Управленческие решения приняты и будут приниматься еще»,— ответил глава Екатеринбурга.

Напомним, весной этого года Алексей Орлов принял решение отправить в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, отвечающего за сферу благоустройства. Мэр заявил, что ставка заместителя главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, была сокращена.

Мария Игнатова