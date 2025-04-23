Отставка отстала от заявления

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, ставку которого на прошлой неделе сократил глава города Алексей Орлов, увольняется из администрации, сообщил источник «Ъ-Урал». Напомним, 18 апреля мэр уральской столицы заявил, что ставка заместителя главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, будет сокращена. Ее занимал Алексей Бубнов. Несмотря на сокращение, 22 апреля источник «Ъ-Урал» сообщил, что чиновник вышел на работу в администрацию, а документы об увольнении подписывать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сегодня днем состоялась личная встреча мэра Алексея Орлова (ранее был в командировке в Москве) с Алексеем Бубновым, по итогам которой, по данным источника, господин Бубнов все-таки покидает мэрию. Как сообщает издание 66.ру со ссылкой на свой источник, бывший вице-мэр ушел в отпуск с последующим увольнением. Накопившийся отпуск составит 70 дней.

Качество уборки улиц часто подвергалось критике. На эту проблему обратил внимание и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с руководителями СМИ в середине апреля: «Это прямая ответственность и задача администраций. У глав огромное количество задач и ответственности, далеко не на все хватает ресурсов, они ограничены, но вот порядок, чтобы было чисто, убрано, подстрижено, чтобы не было грязи — это прямая обязанность».

Как заявлял мэр Алексей Орлов, полномочия заместителя главы по благоустройству будут перераспределены между другими вице-мэрами — Владимиром Гейко и Рустамом Галямовым.

Алексей Бубнову работает в структурах администрации Екатеринбурга с 2003 года. С 2004 по 2010 год находился в должности заместителя главы Кировского района по вопросам экономики и строительства. С 2013 года по 2014 год курировал вопросы экономики и финансов в должности заместителя министра образования Свердловской области. С 2010 по 2013 год работал заместителем руководителя регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО (Центрального военного округа). С 2014 по 2018 год возглавлял Счетную палату администрации Екатеринбурга. Должность вице-мэра занимал с 2018 года, когда главой города был избран Александр Высокинский.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Вице-мэр попал под сокращение».

Мария Игнатова