Единственный работающий аэропорт в Черноземье временно закрыли
Росавиация приостановила работу аэропорта «Тамбов», который является единственным работающим в Черноземье. Об этом сообщил представитель ведомства в 8:29.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов будут действовать до соответствующего распоряжения. Они введены «для обеспечения безопасности полетов».
В последний раз Росавиация приостанавливала работу тамбовского аэропорта вечером 6 мая — их сняли только утром 7 мая.
В середине мая стало известно, что «Руслайн» сокращает количество авиарейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом.
Как тамбовских аэропорт возобновил работу во время СВО — в публикации «Ъ-Черноземье».