Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единственный работающий аэропорт в Черноземье временно закрыли

Росавиация приостановила работу аэропорта «Тамбов», который является единственным работающим в Черноземье. Об этом сообщил представитель ведомства в 8:29.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов будут действовать до соответствующего распоряжения. Они введены «для обеспечения безопасности полетов».

В последний раз Росавиация приостанавливала работу тамбовского аэропорта вечером 6 мая — их сняли только утром 7 мая.

В середине мая стало известно, что «Руслайн» сокращает количество авиарейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом.

Как тамбовских аэропорт возобновил работу во время СВО — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Новости компаний Все