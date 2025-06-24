Единственный работающий аэропорт в Черноземье временно закрыли

Росавиация приостановила работу аэропорта «Тамбов», который является единственным работающим в Черноземье. Об этом сообщил представитель ведомства в 8:29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов будут действовать до соответствующего распоряжения. Они введены «для обеспечения безопасности полетов».

В последний раз Росавиация приостанавливала работу тамбовского аэропорта вечером 6 мая — их сняли только утром 7 мая.

В середине мая стало известно, что «Руслайн» сокращает количество авиарейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом.

Как тамбовских аэропорт возобновил работу во время СВО — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова