Число скачиваний Apple Music в России в июне выросло вдвое

Приложение американского музыкального стриминга Apple Music в России занимает 12-е место по скачиванию на платформе Google Play. Число скачиваний приложения в июне увеличилось вдвое, следует из данных портала Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений).

Приложение остается доступным для скачивания через AppStore в России. Однако эксперты связывают ажиотаж вокруг него именно в Google Play с тем, что разработчики ОС от Apple делились в сети новыми функциями и заинтересовали пользователей другой операционной системы. Для Android приложение необходимо скачивать самостоятельно, в то время как для пользователей iPhone доступна новая версия iOS с уже предустановленным обновленным Apple Music.

Другие музыкальные сервисы, в том числе российские, не демонстрируют роста. В тройке лидеров остаются «Звук», «VK Музыка» и «Яндекс Музыка». При этом, по данным Sensor Tower, Россия за последний месяц вошла в топ-3 стран, скачивающих приложение американского вендора, вместе с Индией и США.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранная музыка не подкачала».