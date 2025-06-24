НСПК готовит новые меры борьбы с хищениями средств мошенниками

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует контролировать долю дроперских счетов в банке и процент мошеннических операций в системе быстрых платежей с помощью специальной программы. Об этом сообщили представители НСПК на технологической конференции 23 июня.

Если у банка показатель будет превышать 5 б. п., он попадает в программу НСПК по борьбе с мошенничеством на срок не менее пяти месяцев.

Также банки смогут получить небольшую премию за спасенные от хищения средства. Планируется, что банк, возвративший отправителю средства, которые пытались похитить мошенники, получит премию в размере 5% (но не более 5 тыс. руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Системный подход к мошенникам».