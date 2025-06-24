Трамп ожидает, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет «вечным»

Президент США Дональд Трамп назвал объявленное им прекращение огня между Ираном и Израилем «прекрасным днем для мира», добавив, что, по его мнению, прекращение огня будет «длиться вечно». Об этом господин Трамп рассказал в интервью телеканалу NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу»,— сказал он.

На вопрос о том, как долго продлится прекращение огня, президент США ответил: «Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно».

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны». Агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщили, что Израиль и Иран согласны на перемирие.

Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что окончательное решение о прекращении огня будет принято позже.