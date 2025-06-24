Вэнс: Иран потерял возможность создания ядерного оружия в результате ударов США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после авиаударов американских военно-воздушных сил по ядерным объектам Ирана Тегеран лишился возможности создать ядерное оружие. Об этом господин Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Неделю назад Иран был очень близок к созданию ядерного оружия. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили»,— сказал господин Вэнс.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны». Представитель Ирана в разговоре с CNN заявил, что Тегеран не получал мирных предложений от Израиля и США.