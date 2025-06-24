Силы ПВО сбили девять БПЛА над двумя российскими регионами

С 21:00 мск до 22:30 мск 23 июня средства ПВО сбили девять украинских беспилотников: пять — над Курской областью и четыре — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

По информации губернатора региона, за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью 62 БПЛА. В результате были ранены семь человек. В Курской области в результате детонации боеприпаса пострадал 31-летний житель Глушковского района.