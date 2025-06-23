Рыбак пострадал при взрыве боеприпаса в Курской области

Сегодня утром в результате детонации боеприпаса пострадал 31-летний житель Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В момент взрыва курянин возвращался с рыбалки в поселке Куйбышева Рыльского района. Он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму, осколочные ранения левого бедра, акубаротравму.

Накануне добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуировали из деревни 2-я Мужица Глушковского района тело 77-летнего мужчины. Он погиб при атаке БПЛА на частный дом 16 июня.

Алина Морозова