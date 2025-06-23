Посольство России в Катаре призвало россиян избегать общественных мест

Россиянам, находящимся на территории Катара, рекомендуется избегать длительного пребывания в супермаркетах, парках, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Об этом сказано в сообщении российского посольства.

Граждан России просят внимательно следить за указаниями и рекомендациями местных властей и официальных каналов. Речь идет о возможности дальнейших атак Ирана на американские базы, расположенные на территории Катара.

Иран сегодня начал операцию «Хорошая весть о победе» против американских баз на Ближнем Востоке. 10 ракет были направлены в Катар и одна — Ирак. По данным Минобороны катара, все удары были отражены. В КСИР заявляли, что минимум три ракеты достигли цели.

Екатерина Отрашкевич