С начала года в пермских санаториях снизилось количество бронирований

За 4 месяца 2025 года в санаториях Пермского края отдохнули 49 тысяч человек, что на 2% меньше, чем за тот же период 2024 года, сообщает портал бронирования «Санатории-России.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом в целом по стране количество гостей санаториев за первые четыре месяца 2025 года снизилось меньше - на 1,1% или 1, 945 млн человек.

По мнению члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения: «В ряде ключевых регионов мы наблюдаем не просто стабилизацию, а заметное снижение потока отдыхающих. Возобновление роста возможно при увеличении номерного фонда в санаториях или предоставлении доступных программ оздоровления в межсезонье».

В целом Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 года. В первую семерку вошли: Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край и Татарстан.