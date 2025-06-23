Мосбиржа остановит торги расписками Etalon с 2 июля

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 24 июня ограничит торги глобальными депозитарными расписками Etalon Group из-за предстоящей конвертации бумаг после перерегистрации компаний в других странах без процедуры ликвидации. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте.

Из публикации следует, что с 24 по 30 июня допустимыми останутся до расчетов, предусматривающие исполнение сделки не позднее 30 июня. 1 июля сохранятся коды Т0 и Z0. С 2 июля расчеты не допускаются.

В апреле Etalon получил разрешение от кипрского регистратора на продолжение деятельности за рубежом после перерегистрации в России. Пакет документов был предоставлен компании в специальном административном районе на Октябрьском острове Калининградской области.

Etalon работает в сфере девелопмента и строительства. Крупнейший акционер компании — АФК «Система», 48,8%. Эмиратской Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, американской Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. С 2021 года компания запустила масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В 2024 году выручка составила 131 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич