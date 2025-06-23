Лихачев: до катастрофических решений в конфликте Ирана и Израиля считанные шаги

Удары США по ядерным объектам Ирана кардинально изменили ситуацию в атомной сфере, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, в результате этих атак была пересечена опасная грань ирано-израильского конфликта. Остаются считанные шаги до катастрофических решений, предупредил господин Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Перейдена очень опасная грань, остались считанные шаги до катастрофических решений»,— сказал господин Лихачев журналисту телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, утверждает американская сторона. МАГАТЭ сообщало, что пока не может оценить ущерб от ударов. Российский МИД осудил действия США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая