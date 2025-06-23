Рябков: ядерный потенциал Ирана не уничтожить военной силой

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что путем применения военной силы нельзя уничтожить знания, экспертизу и весь потенциал, который существует у Ирана в ядерной сфере. По его словам, политическая воля позволит Исламской Республике восстановить все потери.

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«Печально, что США, которые являются депозитариями ДНЯО, стояли у истоков режима (нераспространения ядерного оружия.— ''Ъ'') и, по большому счету, без них не было бы никакого МАГАТЭ, сейчас своими действиями перечеркивают многое из того, что было наработано десятилетиями. Надеюсь, этот опыт приведет и их тоже к пониманию безальтернативности политических решений в сфере безопасности. Силовые акции безопасность ничью не укрепляют»,— сказал Сергей Рябков журналистам на форуме «Примаковские чтения».

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, утверждает американская сторона. МАГАТЭ сообщало, что пока не может оценить ущерб от ударов. Российский МИД осудил действия США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян