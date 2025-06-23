Главные новости за 23 июня. Кавказ

Власти Махачкалы дали владельцам автозаправочных станций срок до 1 августа для устранения нарушений безопасности, выявленных при масштабной проверке 110 объектов.

Конкурсный управляющий Евгений Коробов объявил о продаже дебиторской задолженности ессентукского производителя алкоголя ООО «КВС» на общую стоимостью свыше 636 млн руб.

В Ставропольском крае за неделю 34 человека заразились опасными инфекциями после укусов клещей. Десять из них заболели геморрагической лихорадкой, ещё 34 — клещевым боррелиозом.

Строительство города-спутника «Долина Симд» в Северной Осетии переносят из Ногирского сельского поселения в село Гизель Пригородного района.

Конкурсный управляющий АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Сергей Удодов объявил о проведении закрытых торгов по продаже активов обанкротившейся энергокомпании. На продажу выставлены права требования к физическим лицам-должникам номинальной стоимостью 65,6 млн руб.

Следственный комитет России начал проверку по обращению жителей многоэтажного дома на улице Доваторцев в Ставрополе о нарушении их прав. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал дело бывшего министра спорта Дагестана и главы Кизилюрта Магомеда Магомедова в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону из соображений безопасности участников процесса, сообщает «Ъ».