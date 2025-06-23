Бастрыкин поручил проверить дело о нарушении прав дольщиков в Ставрополе
Следственный комитет России начал проверку по обращению жителей многоэтажного дома на улице Доваторцев в Ставрополе о нарушении их прав. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.
Фото: пресс-служба президента РФ
15 лет назад предприниматель предложил гражданам трудоустройство в своей компании с условием удержания части заработной платы для покупки квартир в возводимом здании. Граждане согласились, заселились в жилье, обустроили его и выполнили ремонт.
Спустя время застройщик объявил о банкротстве. Права собственности на объект перешли к его сыну, а здание выставили на торги. Теперь ставропольцы опасаются остаться без единственного жилья.
По данным СКР, жильцы считают, что могут лишиться квартир.