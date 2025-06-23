Бастрыкин поручил проверить дело о нарушении прав дольщиков в Ставрополе

Следственный комитет России начал проверку по обращению жителей многоэтажного дома на улице Доваторцев в Ставрополе о нарушении их прав. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

15 лет назад предприниматель предложил гражданам трудоустройство в своей компании с условием удержания части заработной платы для покупки квартир в возводимом здании. Граждане согласились, заселились в жилье, обустроили его и выполнили ремонт.

Спустя время застройщик объявил о банкротстве. Права собственности на объект перешли к его сыну, а здание выставили на торги. Теперь ставропольцы опасаются остаться без единственного жилья.

По данным СКР, жильцы считают, что могут лишиться квартир.

Николай Аксенов