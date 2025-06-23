Рябков призвал США отказаться от риторики ультиматумов в переговорах с Ираном

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Вашингтон отказаться от риторики ультиматумов в переговорах с Ираном. По его словам, только в случае смены риторики могут появиться шансы на «политический выход». При этом возможность возвращения ситуации вокруг Ирана в дипломатическое русло зависит от США, отметил господин Рябков.

«Мы наблюдаем, что с Ираном там стараются, пытаются, по крайней мере, языком ультиматумов. Но этот язык не воспринимается: ни в Тегеране, ни в других столицах,— сказал дипломат журналистам (цитата по ТАСС).— Поэтому нужно прекращение эскалационных действий и нужна смена риторики, тогда появятся большие шансы на некий политический выход».

Замминистра отметил, что в любой ситуации нужно давать шанс дипломатии и политическим контактам. По его словам, в этом отношении «вопрос прежде всего к США».

23 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Ираном. При этом она отметила, что американский президент убежден: иногда для достижения мира необходимо применить силу.

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране, так как, по его словам, иранское правительство не может сделать Исламскую Республику «снова великой». После завершения атаки со стороны США господин Трамп заявил, что «настало время мира».

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Анастасия Домбицкая