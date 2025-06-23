Доходы Свердловской области в первом квартале составили 113,5 млрд рублей

В Свердловской области доходы бюджета в первом квартале 2025 года составили 113,5 млрд руб., расходы — 107 млрд руб., что на 15,3% больше, чем в прошлом году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Врио губернатора Денис Паслер принял отчет министерства об исполнении бюджета. «Исполнение бюджета демонстрирует устойчивую социально-экономическую ситуацию в Свердловской области. Несмотря на санкционное давление, положительная динамика сложилась по большинству налоговых и неналоговых поступлений, доходы региональной казны исполнены на уровне прошлого года»,— отметил министр финансов Александр Старков.

Более 80% расходов областного бюджета в первом квартале имеют социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 86,1 млрд руб., что на 19,7 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам Старкова, увеличение социальных расходов обусловлено, в том числе, индексацией мер социальной поддержки в регионе.

Ранее Свердловская область поднялась в рейтинге российских субъектов по размеру государственного долга с седьмой позиции на шестую. Задолженность региона составила 92,3 млрд руб. В ходе общения с журналистами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отмечал, что реальная сумма госдолга региона приближается к 150 млрд руб. с учетом концессий, которые также попадают в расходы бюджета.

Полина Щуцкая