Глава МИД Ирана назвал хорошей встречу с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На переговорах министр подробно рассказал российскому лидеру об атаках со стороны Израиля и США.

«Последствия для региона, международного сообщества и системы нераспространения (ядерного оружия.— ''Ъ'') являются нашей общей заботой, и Россия также обеспокоена всем этим»,— сказал Аббас Арагчи агентству IRNA. «По всем международным вопросам мы тесно сотрудничали, сотрудничали и поддерживали позиции друг друга»,— подчеркнул иранский министр.

В начале встречи с Аббасом Арагчи Владимир Путин заявил, что атака Израиля и США на Иран не имеет никаких оснований и оправданий, а Россия принимает меры для содействия иранскому народу. Глава иранского МИДа поблагодарил Россию за осуждение действий израильских и американских сил.

Как сообщил Кремль, на переговорах обсуждались возможности мирного урегулирования конфликта. По данным Reuters, Аббас Арагчи должен был передать Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой об усилении поддержки в противостоянии с Израилем и США.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Владимир Путин принял жертву агрессии близко к сердцу».

Лусине Баласян