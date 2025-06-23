Студенческий мостик через Почаинский овраг планируют восстановить в ноябре

Новый пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде рассчитывают построить в ноябре 2025 года — по контракту к этому сроку должны завершиться все работы по созданию террасного парка в том же овраге. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на вопросы местных жителей в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старый мост через Почаинский овраг

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Старый мост через Почаинский овраг

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Студенческий мостик закрыли в апреле 2024 года и снесли в июле. По данным областного правительства, износ переправы составил 80%, срок ее службы истек. Изначально возвести новый мост и открыть движение по нему планировалось к началу 2025 года — раньше, чем завершить все работы по созданию парка, но в связи с дополнительными инженерными изысканиями проект потребовал корректировки, и сроки сдвинулись.

Контракт на благоустройство Почаинского оврага заключили с госпредприятием ДиРОН в ноябре 2022 года за 2,9 млрд руб. На участке планируется создать террасный парк, дорожки и зоны отдыха, устроить новый пешеходный тоннель, реконструировать дождевой коллектор и укрепить склоны. К основным работам строители приступили только в конце 2023 года: начало задержалось из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков в госсобственность. Сметная стоимость проекта составляет около 3 млрд руб.

Елена Ковалева