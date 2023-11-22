Благоустройство Почаинского оврага задерживается из-за судов по изъятию земли

Реализация проекта по строительству террасного парка в Почаинском овраге в центре Нижнего Новгорода тормозится из-за долгих судебных процессов по изъятию земельных участков в государственную собственность. Об этом глава нижегородского министерства градостроительной политики Марина Ракова заявила на заседании профильного комитета в областном заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По ее словам, всего предстояло решить вопрос с собственниками 40 объектов недвижимости. «Сейчас в судах осталось три дела. Надеюсь, что разбирательства по ним будет закончено в конце 2023 — начале 2024 годов. Подрядные организации пока уточняют проектную документацию»,— уточнила министр.

Министр допустила, что строительные работы на объекте начнутся до конца года. Проблем с финансированием проекта у нижегородского правительства нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на благоустройство Почаинского оврага заключен с госпредприятием по достройке и реставрации объектов недвижимости (ДИРОН) в ноябре 2022 года, его стоимость составила 2,9 млрд руб.

Общая стоимость проекта с учетом проектирования и расселения граждан в 2022 году оценивалась в 3,4 млрд руб. Из них 1,63 млрд руб. Нижний Новгород должен получить в виде инфраструктурного бюджетного кредита и еще 1,8 млрд руб. напрямую из федерального бюджета. В овраге планируется создать террасный парк, дорожки и зоны отдыха, устроить новый пешеходный тоннель, реконструировать дождевой коллектор и укрепить склоны.

Андрей Репин