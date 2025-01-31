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Изменение планировки территории под террасный парк утвердили в Нижнем Новгороде

Минград в конце января 2025 года утвердил изменения в документацию планировки территории для создания террасного парка в Почаинском овраге, расположенном в границах улиц Грузинской, Малой Покровской, Ильинской, Почаинской, Плотничного переулка и Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изменения связаны с планируемыми линейными объектами, включая улично-дорожную сеть по улице Архитектора Харитонова, а также с корректировкой красных линий, реконструкцией тяговой подстанции и для отмены сноса объекта гражданской обороны.

Утвержденная документация предусматривает реконструкцию коллектора ливневых стоков с ориентировочной протяженностью сети ливневок 5,16 км, строительство 1 км дренажной сети, реконструкцию улицы Почаинский овраг, строительство автодороги по улице Харитонова, строительство пешеходного тоннеля под улицей Добролюбова, реконструкция студенческого моста и т.д.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», скорректированный проект создания террасного парка сейчас проходит госэкспертизу, заключение ожидается до конца весны 2025 года. Из-за корректировки проекта в том числе перенесли срок восстановления снесенного студенческого мостика, запланированный изначально на конец 2024 года.

Галина Шамберина

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