Названа официальная причина нападения льва на директора парка «Тайган»

Нападение льва на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова было спровоцировано действиями человека. Об этом сообщили коллеги пострадавшего. По предварительным данным, животное усыплять не будут.

Представитель парка Татьяна Алексагина сообщила, что на господина Зубкова напал молодой лев. Он ел свой обед, когда человек приблизился и слишком резко закрыл дверь. «Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал, — сказала госпожа Алексагина в видеообращении. — Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути».

Коллега пострадавшего отметила, что «лев схватил один раз», затем «спокойно оставил его и побежал». Она подчеркнула, что это официальное заявление.

С многочисленными травмами Олег Зубков был госпитализирован, его прооперировали, после чего доставили в больницу Симферополя. Состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.

СМИ сообщали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на директора могли напасть те же звери, которые убили сотрудницу парка в прошлом году. Речь идет о животных, которых годом ранее привезли из Мариуполя. После гибели сотрудницы в 2024 году Олег Зубков говорил, что причиной нападения стала ошибка человека, в результате было принято решение не усыплять львов. По имеющимся данным, напавшего на директора льва также решено оставить в живых.