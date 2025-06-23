В Свердловской области начали тестирование иностранцев на знание русского языка

В Свердловской области стартовали первые тестирования иностранных граждан на знание русского языка при поступлении в школы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Для проведения тестирования утверждено 96 площадок. В первые дни тестирование проходят 144 потенциальных ученика, 138 из которых поступают в первый класс. Первоклассники проходят тестирование только в устной форме, оцениваются навыки слушания, говорения, лексики и грамматики. Старшеклассники выполняют устные и письменные задания. Следующие этапы тестирования запланированы на 3 и 4 июля.

«Подобные испытания проходят впервые. Нововведение направлено на оценку уровня подготовки каждого иностранного ребенка, который необходим для освоения образовательной программы», — отметила глава министерства образования Светлана Тренихина.

Законопроект о запрете приема в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, внесли на рассмотрение в Госдуму 25 ноября 2024 года. В пояснительной записке говорилось, что проект направлен на «реализацию гарантий» качества образования и на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса». В декабре 2024 года депутаты заксобрания Свердловской области одобрили внесенный в Госдуму законопроект. Инициативу поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

Для получения направления на тест родителям необходимо подать заявление о приеме в школу и предоставить требуемые документы. При успешной сдаче теста школа зачислит ребенка, при неуспешной — повторно подать документы можно будет через три месяца.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге детей мигрантов принимают в школы только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. Как сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

Полина Щуцкая