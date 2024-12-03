На Среднем Урале поддержали ввод экзамена по русскому языку для детей мигрантов

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили внесенный в Госдуму законопроект о запрете приема в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Инициативу поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пояснил председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин, в случае принятия законопроекта дети мигрантов будут обязаны пройти тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. «Обязательное тестирование вводится в целях обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального, общего, основного и среднего общего образования на государственном языке РФ»,— пояснил депутат.

Господин Погудин подчеркнул, что дети мигрантов, которые не подтвердят уровень владения русским языком, не будут допущены до освоения образовательных программ. Парламентарий отметил, что методическое обеспечением, проведение тестирования, организацию разработки диагностических материалов будет осуществлять Рособрнадзор. «Законопроектом предусмотрено, что лица, незаконно находящиеся на территории РФ, не смогут быть приняты в школу»,— добавил Вячеслав Погудин.

Депутат отметил, что законопроект поддержали в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Напомним, законопроект о запрете приема в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, внесли на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 25 ноября. Авторами инициативы стали 15 депутатов, в числе которых председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Ирина Яровая, Геннадий Зюганов, Василий Пискарев и Леонид Слуцкий. В пояснительной записке говорится, что проект направлен на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса». В разговоре с журналистами господин Володин сообщил, что профильный комитет рассмотрит проект 9 декабря, 10 декабря состоится его первое чтение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».

Василий Алексеев