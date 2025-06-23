Нарышкин: контакты с главой ЦРУ возможны в любой момент

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что при необходимости может в любой момент созвониться с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

«Когда это потребуется. Созвониться можно, договорившись, в любой момент»,— сказал Сергей Нарышкин журналисту Александру Юнашеву (запись опубликована в Telegram).

Директор СВР также сказал, что США не предупреждали Россию о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана. На вопрос о том, знала ли об этом российская разведка, господин Нарышкин отвечать отказался.

Джон Рэтклифф возглавил ЦРУ в январе 2025 года. В марте во время телефонного звонка директор СВР и глава ЦРУ договорились поддерживать регулярные контакты и снижать уровень конфронтации. В апреле Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф провели еще один телефонный разговор, после которого господин Нарышкин допустил личную встречу с господином Рэтклиффом.

Петр Бузлаев