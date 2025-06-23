Посол РФ в Ватикане раскрыл, кто инициировал разговор Путина с папой римским

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся по инициативе российской стороны. Об этом посол России в Ватикане Иван Солтановский рассказал в интервью RTVI. По его словам, в Москве воспринимают отношения с Ватиканом как исключительные, поскольку страна никогда не вводила санкции против РФ.

«Я думаю, это не большой секрет: звонок состоялся по нашей инициативе. Некоторое время ушло на улаживание технических вопросов»,— сказал господин Солтановский RTVI.

По словам дипломата, сам факт, что состоялся разговор, «очень важен». «Важно, что, судя по сообщениям кремлевской пресс-службы, и Лев XIV, и Владимир Путин говорили с обеспокоенностью о судьбе преследуемых христиан, в том числе на Ближнем Востоке, о судьбе канонической Православной церкви на Украине, и затронули целый ряд других вопросов, которые волнуют сейчас и нас, и Святой престол»,— подчеркнул посол.

При этом он ответил, что сам разговор состоялся в том числе потому, что Ватикан никогда не вводил никаких санкций в отношении России.

Телефонный разговор Владимира Путина с папой римским Львом XIV состоялся 4 июня. Господин Путин рассказал папе римскому об эскалации «киевским режимом» конфликта на Украине, включая удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России. Он также выразил признательность Ватикану за готовность содействовать урегулированию кризиса. В свою очередь, папа Лев XIV заявил о важности продолжения переговорного процесса по Украине и призвал Россию «сделать жест, который бы приблизил мирное урегулирование».

О первых заявлениях папы Льва XIV — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая