«Не поддаваться соблазну стать единоличным лидером»

Интронизация и первая проповедь Льва XIV вызвали оживленную реакцию прессы по обе стороны океана. Обозреватели пытаются понять, как первые заявления нового понтифика указывают на его взгляды и приоритеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matteo Minnella / Reuters Фото: Matteo Minnella / Reuters

Мировые лидеры прибыли в Рим на интронизацию папы Льва

В свою первую неделю в роли понтифика Лев дал понять, что он намерен сделать центром своей службы мир, сказав, что «историю делают миротворцы». В своей проповеди Лев назвал то, что считает своими важнейшими задачами, призвав к «примирению в мире во времена, когда мы по-прежнему видим слишком много раздоров, слишком много ран, причиненных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается, и экономическим укладом, который эксплуатирует ресурсы планеты и сталкивает на обочину самых бедных людей».

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Если это была попытка примирить консерваторов и прогрессистов, которые постоянно препирались во время понтификата предшественника Льва папы Франциска, то обещание Льва не быть папой-«автократом» стало музыкой для ушей консерваторов, обвинявших Франциска в том, что он их игнорирует.

Эра папы Льва XIV началась, самое главное — это мир

Эра папы Льва XIV началась: 200 тыс. верующих сопровождали его в день интронизации, которая ознаменовала начало понтификата папы, уже поставившего в центр внимания установление мира в мире. Он машет рукой, улыбается, благословляет из электромобиля, что также подчеркивает его заботу о защите планеты. Он пережил наводнения в Перу и спокойно надевал галоши, чтобы принести помощь в опустошенные стихией деревни. Он не упускает возможности приласкать новорожденных, но делает это в той же более робкой и сдержанной манере, что и его предшественник, который сделал одной из главных черт своего понтификата отношения, даже физические, с людьми.

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Это сильное напоминание о роли папы. Не повелитель, не начальник, не лидер, но брат, идущий вместе со всеми. Трудно представить себе более сильный сигнал, который он мог бы дать в начале своего понтификата. Заявление Льва XIV важно, потому что пап иногда воспринимают как правителей веры, а не ее слуг. Это неправильно, напомнил нам Лев XIV в самом начале своего понтификата. И роль папы не в том, чтобы принуждать к послушанию, но в том, чтобы сопровождать народ Божий, идти и заботиться о единстве, слушать голоса других и не часто, а только когда это действительно необходимо высказываться о вопросах, вызывающих разногласия.

Папа Лев XIV призвал к примирению в церкви и в мире, раненном «предрассудками и страхом перед теми, кто отличается»

Если в своей первой речи после избрания 8 мая перуаноамериканец Роберт Превост чаще всего повторял слово «мир», то сегодня утром это было слово «единство», что должно положить конец раздорам как в мире, так и в церкви, которая насчитывает 1,4 млрд верующих. «Мы хотим быть в этой массе малой закваской единства, общения и братства»,— выразил он свою уверенность. По этой причине он также призвал к единству в церкви, которая пришла на конклав глубоко разделенной после многих лет изменений и реформ Франциска и которая, избрав его, указала на человека согласия и миротворчества…

В стремлении Превоста установить в церкви мир есть и доля самокритики — в том смысле, что трудно проповедовать любовь к внешнему миру, не показывая личного примера, осознавая, что разногласия и агрессия, сотрясающие мир, проникли также и в церковь. Лев XIV начал работу по исцелению ран внутри церкви с большим мастерством.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов