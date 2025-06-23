В Екатеринбурге по делу о вымогательстве задержан предприниматель

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 19 августа гендиректора ООО «Регион –2» и ООО «Веар» Константина Кочнева. Он подозревается в вымогательстве 2,8 млн руб. (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Константин Кочнев ранее занимал должность заместителя гендиректора ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, Константин Кочнев был задержан при получении денег у застройщика за нераспространение информации на ресурсах проекта «Прекрасная Россия» о якобы имеющихся научных подтверждениях наличия спор сибирской язвы на территории строительной площадки. По предварительным данным, после задержания подозреваемый дал показания на своих сообщников, в том числе на учредителей проекта «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова и Евгения Русских.

В 1979 году в Чкаловском районе Свердловска произошла эпидемия сибирской язвы, по одной из версий — после аварийного выброса биоматериалов в лаборатории военного городка «Свердловск-19». Официальное число жертв составило 64 человека. Первоначально диагнозом у всех пострадавших и умерших от сибирской язвы были ОРЗ, пневмония и сепсис. Официальной версией заражения и гибели людей стало мясо зараженных животных. Информация о ЧП была засекречена до начала 1990-х.

Напомним, Евгений Анисимов был задержан в феврале 2025 года по уголовному делу по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В настоящее время он находится под домашним арестом с установлением запрета определенных действий до 19 июля. По версии следствия, в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года Евгений Анисимов совместно с неустановленными лицами разместил на YouTube-канале «Прекрасная Россия» не менее девяти роликов, содержащих оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Полина Щуцкая