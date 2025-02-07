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Суд арестовал уральского блогера Евгения Анисимова до 21 марта

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 марта модератора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, обвиняемого по п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета). Ходатайство стороны обвинения о закрытии заседания суд отклонил.

Избрание меры пресечения модератору YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову

Избрание меры пресечения модератору YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Избрание меры пресечения модератору YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокаты Евгения Анисимова настаивали на мере пресечения, не связанной с арестом. Однако суд в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказал. Евгений Анисимов отметил, что о возбуждении в отношении него уголовного дела от коллег из других СМИ, которые обратились к нему за комментарием. Он сказал, что не признает вину.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Евгений Анисимов в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года будучи администратором YouTube-канала «Прекрасная Россия» совместно с неустановленными лицами разместил не менее девяти роликов, которые содержали оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ранее адвокат блогера Наталья Волкова сообщала «Ъ-Урал», что два ролика были изготовлены по заданию гендиректора «Крик-ТВ» Евгения Губко.

На YouTube-канал «Прекрасная Россия» подписано 194 тыс. человек. В описании канала сообщается, что канал является ресурсом сетевого издания «Ермак-Медиа». На telegram-канал «Прекрасной России» пописано 15,4 тыс. человек. После задержания Евгения Анисимова обыски прошли у директора уральского медиа-проекта «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, который проходит по уголовному делу блогера в статусе свидетеля.

Напомним, в апреле 2024 года в отношении Евгения Анисимова было возбуждено дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Причиной уголовного преследования стало расследование блогера о махинациях с земельными участками на территории Свердловской области и деятельности бизнесмена Богдана Новорока, который занимается строительным бизнесом. В основу обвинения легли два ролика, выпущенные на YouTube-канале «Прекрасная Россия».

Мария Шараева

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