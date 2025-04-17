В Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова перевели под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения модератору YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову, обвиняемому в распространении ложных сведений, порочащих честь и достоинство, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран модератор YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ модератор YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд отказал следователю в продлении срока содержания под стражей и постановил изменить меру пресечения на домашний арест до 19 июля с установлением запрета определенных действий.

Евгений Анисимов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления), ч. 1 ст. 137 (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица), п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека). Он был освобожден в зале суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, по версии следствия, в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года Евгений Анисимов совместно с неустановленными лицами разместил на YouTube-канале «Прекрасная Россия» не менее девяти роликов, содержащих оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Полина Щуцкая