Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за осуждение действий Израиля и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле поблагодарил российскую сторону за осуждение атак Израиля и США на Исламскую Республику. По словам иранского министра, Россия «находится на правильной стороне истории и международного права».

«Мы также хотели поблагодарить РФ за то, что они решительно осудили эти действия. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. Верховный лидер Ирана и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать Вам наилучшие пожелания. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием»,— cказал Аббас Арагчи.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. МИД РФ в тот же день выпустил заявление с осуждением действий США. Российская сторона перед этим предостерегала Вашингтон от подобных действий.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян